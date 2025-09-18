«Людей продают в рабство»: как ЕС наживается на конфликте на Украине
Политолог Перенджиев: ЕС зарабатывает на Украине через рабство и наркотрафик
Евросоюз зарабатывает на конфликте на Украине, в том числе за счет торговли людьми. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, из-за боевых действий появилась масштабная теневая экономика, которая приносит огромные доходы западным политикам и украинским властям. Он отметил, что коллективный Запад, прежде всего Великобритания, использует запрещенные экономические средства: продажу человеческих органов, наркотрафик и оборот оружия.
«Есть информация, что людей продают в рабство. Пока этот вопрос не полностью раскрыт, но дело в том, что крутятся огромные барыши. На этом наживаются [Владимир] Зеленский и его окружение и, конечно, многие политики на Западе, — пояснил политолог.Он подчеркнул, что быстро прекратить конфликт не выйдет, пока есть такая циркуляция денежных средств. Поэтому, по его мнению, Киев будет продолжать боевые действия, пока не исчерпает все ресурсы и людской потенциал.
«Прекратить боевые действия на Украине — значит закончить поток денег, который идет к украинским властям и политикам на Западе. Они наживаются на криминальной теневой экономике, поэтому [Дональд] Трамп не сможет остановить этот конфликт. <…> [Владимир] Зеленский в цепочке этих теневых криминальных схем», — заключил Перенджиев.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в попытке лишить страны Европы суверенитета через финансовые механизмы, связанные с конфликтом на Украине.