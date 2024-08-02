В ЕК порекомендовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти

Фото: iStock/sinonimas
Европейская комиссия (ЕК) посоветовала Венгрии и Словакии найти альтернативы российской нефти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.
Обращение было написано в ответ на жалобы на то, что Украина блокирует поставки нефти из России. Комиссар призвал к активной диверсификации и заявил, что многие страны ЕС удивлены тем, что Венгрия и Словакия до сих пор не изучили другие потенциальные варианты.
1 августа ЕК отказалась проводить срочные переговоры о поставках нефти в эти две страны, заявив, что они не угрожают энергетической безопасности ЕС. Пресс-секретарь Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕК очень серьезно настроена на то, чтобы избавиться от поставок нефти из России.
Читайте также:
Украину могут заставить снять санкции с российской нефти
Венгрия помешала Евросоюзу выступить с заявлением по ситуации в Венесуэле
Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле
Александр Климов