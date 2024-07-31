Венгрия помешала Евросоюзу выступить с заявлением по ситуации в Венесуэле

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Евросоюзу не удалось выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что страны ЕС собирались принять совместное заявление, в котором бы выразили обеспокоенность результатами выборов 29 июля и якобы зафиксированными «недостатками и нарушениями». Однако этому помешали венгерские власти.
В Венесуэле 28 июля состоялись выборы, по итогам которых победу одержал глава государства Николас Мадуро. По словам главы Национального избирательного совета страны Элвиса Аморосо, после обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов.
После объявления результатов голосования в стране вспыхнули протесты. Граждане 19 из 23 штатов, включая столичный округ, устроили беспорядки. Они пытались прорваться в посольство Аргентины, но правоохранители смогли останосить их. Кроме того, протестующие пытались снести несколько статуй, в том числе памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.
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В Венесуэле 28 июля состоялись выборы, по итогам которых победу одержал глава государства Николас Мадуро. По словам главы Национального избирательного совета страны Элвиса Аморосо, после обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов.
После объявления результатов голосования в стране вспыхнули протесты. Граждане 19 из 23 штатов, включая столичный округ, устроили беспорядки. Они пытались прорваться в посольство Аргентины, но правоохранители смогли останосить их. Кроме того, протестующие пытались снести несколько статуй, в том числе памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.
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Анастасия Чинкова