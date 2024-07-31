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Венгрия помешала Евросоюзу выступить с заявлением по ситуации в Венесуэле

Politico: ЕС не выступил с заявлением по Венесуэле из-за вето Венгрии
31 июля 2024, 10:59
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюзу не удалось выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что страны ЕС собирались принять совместное заявление, в котором бы выразили обеспокоенность результатами выборов 29 июля и якобы зафиксированными «недостатками и нарушениями». Однако этому помешали венгерские власти.

В Венесуэле 28 июля состоялись выборы, по итогам которых победу одержал глава государства Николас Мадуро. По словам главы Национального избирательного совета страны Элвиса Аморосо, после обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов.



После объявления результатов голосования в стране вспыхнули протесты. Граждане 19 из 23 штатов, включая столичный округ, устроили беспорядки. Они пытались прорваться в посольство Аргентины, но правоохранители смогли останосить их. Кроме того, протестующие пытались снести несколько статуй, в том числе памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

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Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война
Убит глава ХАМАС Исмаил Хания: подробности и последствия
31 июля 2024, 12:34

Фото: сайт МИД РФ

Минувшей ночью в результате прямого попадания ракеты был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Израильская сторона назвала его гибель способом «очищения мира», а представители группировки, в свою очередь, предупредили США и еврейское государство о возрастающих рисках войны. О том, чем обернется смерть Хании для Ближнего Востока расскажет редакция «Радио 1».

Исмаил Хания убит в Тегеране: подробности


31 июля около двух часов ночи в Тегеране был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. В дом, где остановился политический деятель во время визита в Тегеран, попала ракета. Смертельные ранения также получил телохранитель Хании.

Что известно о главе ХАМАС


Исмаил Хания родился в 1962 году в лагере палестинских беженцев. В студенческие годы он возглавил студсовет Исламского университета сектора Газа. В 1987 году стал одним из членов группировки ХАМАС. Вскоре духовный лидер движения был убит и ХАМАС в секторе Газа возглавил Хания. До 2017 года Исмаил Хания был лидером палестинской группировки, после чего его сменил Яхья Синвар. С 2017 по 2024 год Хания был главой политического бюро ХАМАС.

В 2018 году в США Хания объявили «особо опасным террористом глобального масштаба».


Личная информация


Исмаил Хания был женат и имел 13 детей. Осенью прошлого года появилась информация о том, что в результате удара ЦАХАЛа (израильская армия) по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Девушка училась в медицинском университете.


Покушение со стороны Израиля

Фото: istockphoto/Gilnature

В ноябре 2023 года на Хания уже было совершено покушение. ЦАХАЛ предпринял попытку нанесения удара по резиденции главы политбюро организации. Тогда об этом сообщили в военном ведомстве Израиля.

«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Хания, который в тот момент находился на встрече с высокопоставленными лидерами ХАМАС, гибели избежал.

Что такое ХАМАС и причем тут Израиль


Само движение ХАМАС было основано в середине декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином. Израильские власти сначала отнеслись к ХАМАС благосклонно, предположив, что новая сила будет заниматься гуманитарными вопросами. Однако уже через несколько лет Израиль признал движение террористическим и запретил его.

Группировка также признана террористической в Канаде, Японии, США, ЕС, Египте и Иордании.

Идеология ХАМАС заключается в полном непризнании права Израиля на существование. Лидеры группировки ставят цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала Палестина до образования Израиля в 1948 году.

Состав и численность ХАМАС


Группировка состоит из легального политического крыла и военизированных бригад. Численность военного крыла, по данным СМИ, составляет около 10–12 тысяч человек. Ядро бригад составляют несколько сотен бойцов, прошедших военную подготовку в Иране и Сирии. Главой политического крыла с 1996 года является председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль. В секторе Газа политическими лидерами ХАМАС являются Махмуд аз-Захар и Исмаил Хания.

Основным спонсором движения ХАМАС был Иран. Однако после начала войны в Сирии страна прекратила поддерживать организацию. Иран тогда встал на сторону правительства Башара Асада, а ХАМАС – на сторону боевиков.

Реакция в мире на убийство главы ХАМАС


Реакция России

Заместитель замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что в Тегеране произошло абсолютно неприемлемое политическое убийство, которое приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Богданов добавил, что произошедшее негативно скажется на переговорах Израиля и ХАМАС в Дохе.

Реакция Израиля
Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является «правильным способом очистить мир». Об том заявил министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху.
«Смерть Хании делает мир немного лучше», — подчеркнул израильский министр.

ХАМАС об убийстве Хании

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах в беседе с изданием РИА Новости обратил внимание на то, что убийство Хании согласовано Израилем с США. По его мнению, США должны понимать степень ответственности за убийство Исмаила Хании, так как оно может привести к масштабной войне в регионе, заявил РИА Новости представитель ХАМАС

Реакция Палестины

Президент Палестины Махмуд назвал убийство Хании «трусливым актом и опасным событием». Он также призвал граждан объединиться, быть терпеливыми и стойкими «перед лицом израильской оккупации».

США об убийстве Хании


США нечего сказать о причастности Израиля к убийству Хании. С таким заявлением выступил глава американского минобороны Ллойд Остин.

«У меня нет для вас никакой информации по этому поводу», — заявил Остин.

Что будет на Ближнем Востоке после убийства Исмаила Хании


Вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев заявил, что ближневосточный регион вступает в самые трудные времена противостояния и ответственность за это ляжет на Израиль. Последствием убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке, заключил Косачев.

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ХАМАС обвинил в убийстве Хании Израиль и США
31 июля 2024, 11:56

Фото: istockphoto / Ruma Aktar

Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании ложится на Израиль и США. Это убийство было согласовано с Вашингтоном, заявил в среду в интервью РИА Новости представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Тах.
В среду палестинское движение ХАМАС объявило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана. По заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после своего участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

«Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране — это трусливый акт, который был совершён после того, как мы получили «зелёный свет» от США», — сказал Тах.

Представитель движения возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и администрацию США.

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#сша
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#израиль
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Стало известно, как войска Запада могут оказаться на Украине
Виндман: Запад отправит войска на Украину, но не от лица НАТО
31 июля 2024, 11:53

Фото: istockphoto /EvgeniyShkolenko

Бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности, американский подполковник в отставке Александр Виндман заявил, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину для помощи ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
«Вполне можно увидеть сценарий, при котором они разместят свои собственные войска на местах, но не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений», — рассказал он.

По его словам, они могут пойти на такой шаг, чтобы избежать боевых действий на своей территории. Он добавил, что конфликт между Россией и Украиной рано или поздно закончится переговорами.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На главу Суверенного совета Судана было совершено покушение
31 июля 2024, 11:20

Фото: istockphoto / NatanaelGinting

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил покушение во время посещения военной базы на востоке страны. Об этом сообщила суданская газета Sudan Tribune.
«По информации издания, покушение было совершено с использованием беспилотника. Инцидент произошёл во время церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке Судана», — сообщили в РИА Новости.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противоречивые заявления о своих успехах и контроле над объектами сопровождаются масштабной информационной войной в СМИ и социальных сетях.

В Суданском конфликте может произойти вспышка болезней и коллапс системы здравоохранения. Международная организация по миграции считает, что число внутренне перемещенных лиц в Судане уже превысило 7 миллионов человек.

В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры. В результате было достигнуто соглашение о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.

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МО: Стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ

Политолог Стоякин оценил финансовое положение Украины
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#покушение
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Политолог Стоякин оценил финансовое положение Украины
Политолог Стоякин: Украина не сможет самостоятельно покрыть расходы
31 июля 2024, 10:23

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности. Об этом сообщил политолог Василий Стоякин, передает РИА Новости.
По словам эксперта, в следующем году украинцев может ожидать повышение налогов. Стоякин отметил, что приватизация не принесет Киеву необходимых финансовых средств.

Политолог выразил мнение, ​что в скором времени украинское правительство обратиться к западным ​союзникам за помощью, которую, скорее всего, получат. ​Как утверждает эксперт Ростислав Ищенко, на сегодняшний день главная задача Украины заключается в том, ​чтобы убедить партнеров ​в вопросе целесообразности дальнейшего финансирования.

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МО: Стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ
31 июля 2024, 10:14

Фото: iStock/Silent_GOS

В России по решению президента Владимира Путина стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что во время третьего этапа учений запланирована отработка личным составом ракетных соединений Южного и Центрального военных округов учебно-боевых задач по получению боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Кроме того, военные отработают процесс снаряжения ракет-носителей, а также скрытное выдвижение в места, где должны производиться электронные пуски.

При этом бойцы ВКС РФ отработают снаряжение авиационных средств поражения, а также вылеты в районы патрулирования.

Третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ направлен на то, чтобы поддержать готовность личного состава и техники для выполнения боевых задач.

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#учения
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#вмф
#ес
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Захарова заявила, что цинизм чиновников мирового спорта чудовищен
31 июля 2024, 09:08

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что крайняя степень откровенного цинизма купленных Западом чиновников Международного олимпийского комитета поражает своей чудовищностью.
Таким образом Захарова прокомментировала заявление представителя МОК Марка Адамса, сообщившего, что организация не намерена вмешиваться в израильско-палестинский конфликт. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что история знает такие прецеденты, когда западные государства, ведущие войны, не были дисквалифицированы, а страны иных регионов, включая Индонезию, КНДР, Афганистан и Гватемалу, наоборот, отстранялись от участия в Играх.

Захарова также отреагировала на решение МОК не допустить РФ и Белоруссию до Олимпиады-2024. Политик назвала это «вопиющим случаем двойных стандартов МОК».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#израиль
#палестина
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Визит «Азова»* вызвал протест в Чехии
Чешский евродепутат Конечна обратилась к главе МИД из-за визита боевиков «Азова»
31 июля 2024, 08:35

Фото: iStock/shock

Полк «Азова»* является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Об этом заявила депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна, пишет РИА Новости.
Политик возмутилась визиту боевиков «Азова»* в Чехию. В этой связи Конечна даже обратилась с заявлением к главе чешского МИД Яну Липавскому.

В письме евродепутат выразила недовольство пребыванием группировки на территории страны и напомнила, что главой полка является украинский националист и расист. Она также отметила, что ранее западные страны осуждали боевиков за их взгляды, однако подход к ситуации изменился после эскалации конфликта на Украине.

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#чехия
#украина
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Глава ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по резиденции в Тегеране
31 июля 2024, 06:25

Фото: istockphoto/canerozkan

Глава палестинского движения ХАМАС убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Mehr. Гибель главы политбюро также признало само движение ХАМАС в официальном заявлении.
«Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране», — пишет Mehr.
По информации агентства, от обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС.

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#смерть
#хамас
#сектор газа
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