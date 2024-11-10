Маск поддержал идею евродепутата о большей прозрачности выборов главы ЕК

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею депутата Европарламента от Кипра, который заявил о необходимости установления более прозрачной процедуры выборов главы Еврокомиссии.
На видео, опубликованном в социальной сети Х, парламентарий предлагает положить конец такому правилу, когда Европарламент лишь утверждает кандидатуру главы Еврокомиссии, которую заранее выбирают лидеры стран-членов ЕС. По мнению Панайоту, выборы должны быть более демократическими.
По его мнению, сейчас выборы происходят фактически за закрытыми дверями и сопровождаются разного рода теневыми сделками. Утверждение кандидата Европарламентом тоже происходит в ходе тайных переговоров с разными партиями до тех пор, пока они не согласятся. Панайоту призвал сделать выборы главы ЕК более прозрачными.
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«Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — сказал депутат.
По его мнению, сейчас выборы происходят фактически за закрытыми дверями и сопровождаются разного рода теневыми сделками. Утверждение кандидата Европарламентом тоже происходит в ходе тайных переговоров с разными партиями до тех пор, пока они не согласятся. Панайоту призвал сделать выборы главы ЕК более прозрачными.
«Фидиас предлагает хорошую мысль», — написал Маск под видеообращением депутата ЕП от Кипра.
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Александр Бойцов