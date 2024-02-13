В ЕС предложили создать собственную программу ядерных вооружений

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В Европейском союзе планируют создать собственную программу ядерных вооружений, с таким предложением выступила заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей в интервью для Tagesspiegel.
Барлей напомнила о недавнем высказывании бывшего американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что если Россия решит напасть на одну из стран Североатлантического альянса, то он будет «одобрять их (России) делать все, что они, черт возьми, захотят».
По её словам, за ядерное сдерживание в европейском регионе сейчас отвечает Североатлантический альянс и призвала Соединённые Штаты выполнять свои обязательства.
При этом, ранее в испанской газете Mundo заявили, что Европа полностью отказалась нести какую-либо ответственность в сфере геополитики, безоговорочно понадеявшись на США.
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«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение (в ЕС) на пути к созданию общеевропейской армии», — прокомментировала ситуацию политик.
При этом, ранее в испанской газете Mundo заявили, что Европа полностью отказалась нести какую-либо ответственность в сфере геополитики, безоговорочно понадеявшись на США.
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Евгения Парфентьева