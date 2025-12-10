В ЕС предусмотрели право не пользоваться запретом газа из РФ
Любая страна Европейского Союза (ЕС) сможет временно приостановить запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации.
Эту информацию 10 декабря опубликовали в проекте регламента ЕС на официальном сайте объединения.
В документе отмечается, что исключение из положения о запрете поставок стало одним из ключевых приоритетов Европарламента (ЕП). Тем не менее, по общему компромиссу это положение сохранили и могут активировать с помощью Еврокомиссии (ЕК), если государство — член ЕС объявит чрезвычайную ситуацию согласно регламенту о безопасности газоснабжения.
Также подчеркивается, что такая возможность будет доступной только для краткосрочных контрактов на закупку газа и исключительно для целей «урегулирования кризиса». Срок действия этого исключения может составлять максимум четыре недели с возможностью продления, если условия чрезвычайной ситуации сохраняются.
