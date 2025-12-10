В ЕС предусмотрели право не пользоваться запретом газа из РФ

10 декабря 2025, 20:16

Запрет ЕС не коснется проходящего транзитом через РФ газа

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Любая страна Европейского Союза (ЕС) сможет временно приостановить запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации.