Мединский назвал политиков Евросоюза «андроидами, несущими запись»

10 декабря 2025, 18:09

Фото: istockphoto/ffikretow

Помощник президента РФ Владимир Мединский 10 декабря прокомментировал высказывания политиков Евросоюза, назвав их «андроидами, несущими запись».





Его заявление стало ответом на слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 соседних стран.





«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», — говорится в публикации Мединского в телеграм-канале.