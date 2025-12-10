Мединский назвал политиков Евросоюза «андроидами, несущими запись»
Помощник президента РФ Владимир Мединский 10 декабря прокомментировал высказывания политиков Евросоюза, назвав их «андроидами, несущими запись».
Его заявление стало ответом на слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 соседних стран.
«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», — говорится в публикации Мединского в телеграм-канале.
Ранее, 28 ноября, он также высказался о главе ЕС Кае Каллас, предложив провести персональный ликбез по истории России в ответ на ее аналогичное Валтонен заявление о российской стороне.