В ЕС признали расплывчатость формулировок санкций против российских СМИ

Фото: iStock/designer491
Формулировки новых санкций Европейского Союза в отношении российских СМИ расплывчата, что позволяет каждому государству-члену интерпретировать их по-своему, сообщают «Известия» со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).
Отмечается, что 17 мая ЕС ввел санкции в отношении «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В ЕК заявили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».
Подчеркивается, что журналисты подсанкционных изданий могут оставаться в Европейском Союзе и осуществлять деятельность: снимать фото и видео, брать интервью и получать комментарии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий санкции в отношении российских СМИ на 10 лет. В санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда» и РЕН ТВ. Также были продлены санкции против газеты «Московский комсомолец» и МИЦ »Известия».
Читайте также:
США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам
Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ
Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
«Под ним следует понимать передачу, распространение или рассылку любого типа контента в самом широком смысле (длинные видеоролики, короткие видеофрагменты, новости, радио и так далее) среди аудитории в ЕС независимо от средств передачи, распространения или рассылки», – объяснил представитель внешнеполитической службы Петер Стано.
Подчеркивается, что журналисты подсанкционных изданий могут оставаться в Европейском Союзе и осуществлять деятельность: снимать фото и видео, брать интервью и получать комментарии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий санкции в отношении российских СМИ на 10 лет. В санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда» и РЕН ТВ. Также были продлены санкции против газеты «Московский комсомолец» и МИЦ »Известия».
Читайте также:
США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам
Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ
Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Александр Климов