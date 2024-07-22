В ЕС прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Для того, чтобы решить конфликт на Украине миром, необходимо участие обеих сторон кризиса. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил колумбийский посол в России Эктор Аренас Нейра. Представитель дипмиссии уточнил, что за проведение мирной конференции выступил президент Колумбии.