В ЕС прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

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Одни политики поддержали решение Байдена, другие — Трампа, а третьи предпочли воздержаться от комментариев, сообщили в РБК.
«После того как Джо Байден объявил о своём решении не участвовать в президентской гонке, некоторые лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, выразили уважение и поддержку Байдену, а другие, например, британский премьер Кир Стармер, выразили уважение к его выбору, но добавили, что верят в принятие решения, которое будет наилучшим для американского народа.Премьер-министр Чехии Пётр Фиала назвал решение Байдена ответственным и ценным», — сообщили в издании.
Однако были и те, кто выразил альтернативное мнение. Лидер правой британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж и депутат Европарламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах считают, что решение Байдена не остановит Трампа.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс занял нейтральную позицию.
В Кремле заявили, что для России важно достижение целей военной операции на Украине, независимо от того, кто станет президентом США в результате выборов.
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