08 ноября 2025, 15:36

Spectator: Зеленскому нужно будет оправдываться за растрату помощи Запада

Владимир Зеленский

Владимиру Зеленскому придётся объяснить, как распределяются финансовые средства, которые ему перечисляют западные страны. Об этом пишет издание Spectator.





Автор материала выражает недовольство тем, что на фоне дефицита госбюджета и неопределённости с передачей замороженных российских активов (частично из‑за позиции Бельгии) глава киевского режима дал распоряжение о выплатах населению и введении бесплатного железнодорожного проезда, средства на которые могли бы пойти на нужды обороны.





«Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги», — добавил журналист.