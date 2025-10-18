В США обратили внимание на жесткость Трампа на встрече с Зеленским

18 октября 2025, 08:43

Axios: встреча Трампа с Зеленским была непростой, Трамп был жестким

Фото: iStock/ValleraTo

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме получились непростыми, американский лидер был жестким. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.