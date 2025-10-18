В США обратили внимание на жесткость Трампа на встрече с Зеленским
Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме получились непростыми, американский лидер был жестким. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Один из источников сообщил, что встреча «была сложной», а другой прямо заявил, что «она прошла плохо», говорится в статье. Согласно информации портала, во время встречи, которая местами «была очень напряжённой», президент США сделал несколько «жестких заявлений».
Уточняется, что Трамп выступал за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта, в частности, предлагал заморозить линию фронта.
Напомним, третья в текущем году встреча Зеленского и Трампа состоялась в Вашингтоне. За день до этого американский лидер провел продолжительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которого стороны договорились о встрече в Будапеште.
