В США обратили внимание на жесткость Трампа на встрече с Зеленским

Axios: встреча Трампа с Зеленским была непростой, Трамп был жестким
Фото: iStock/ValleraTo

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме получились непростыми, американский лидер был жестким. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.



Один из источников сообщил, что встреча «была сложной», а другой прямо заявил, что «она прошла плохо», говорится в статье. Согласно информации портала, во время встречи, которая местами «была очень напряжённой», президент США сделал несколько «жестких заявлений».

Уточняется, что Трамп выступал за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта, в частности, предлагал заморозить линию фронта.

Напомним, третья в текущем году встреча Зеленского и Трампа состоялась в Вашингтоне. За день до этого американский лидер провел продолжительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которого стороны договорились о встрече в Будапеште.

Екатерина Коршунова

