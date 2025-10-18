Достижения.рф

На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

Трамп сломал стратегию Зеленского по конфликту на Украине
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сломал стратегию Киева по втягиванию Штатов в конфликт с Россией. Об этом пишут украинские СМИ.



Во время своего визита в США Зеленский не смог достичь одной из своих ключевых целей — получения ракет Tomahawk. В ходе поездки он стремился решить три основные задачи: усилить давление на Россию, продолжить оказание военной помощи Украине и добиться передачи ей ракет.

Трамп явно не намерен ввязываться в войну, как отмечают издания. Это подрывает планы украинских властей и западной коалиции, которая ожидала, что после встречи Вашингтон возобновит жесткую позицию в отношении России.

Екатерина Коршунова

