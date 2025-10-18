На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сломал стратегию Киева по втягиванию Штатов в конфликт с Россией. Об этом пишут украинские СМИ.
Во время своего визита в США Зеленский не смог достичь одной из своих ключевых целей — получения ракет Tomahawk. В ходе поездки он стремился решить три основные задачи: усилить давление на Россию, продолжить оказание военной помощи Украине и добиться передачи ей ракет.
Трамп явно не намерен ввязываться в войну, как отмечают издания. Это подрывает планы украинских властей и западной коалиции, которая ожидала, что после встречи Вашингтон возобновит жесткую позицию в отношении России.
Читайте также: