На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

18 октября 2025, 10:08

Трамп сломал стратегию Зеленского по конфликту на Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сломал стратегию Киева по втягиванию Штатов в конфликт с Россией. Об этом пишут украинские СМИ.