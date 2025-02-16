В ЕС созвали экстренные заседания лидеров стран и глав МИД

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Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза проведут экстренную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится на официальном сайте греческого внешнеполитического ведомства.
Встреча состоится в воскресенье утром, 16 февраля. Какие именно темы будут обсуждаться, не уточняется.
Ранее стало известно, что экстренное заседание лидеров государств ЕС созвал президент Франции Эммануэль Макрон. Политик ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил американский лидер Дональд Трамп.
61-я конференция по безопасности проходит в Мюнхене в период с 14 по 16 февраля.
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Ранее стало известно, что экстренное заседание лидеров государств ЕС созвал президент Франции Эммануэль Макрон. Политик ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил американский лидер Дональд Трамп.
61-я конференция по безопасности проходит в Мюнхене в период с 14 по 16 февраля.
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Екатерина Коршунова