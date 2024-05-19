В ЕС усилят требования к ввозу домашних животных из России

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Европейский союз с 16 сентября усилит требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi на основании информации из Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы.
В публикации указывается, что начиная с 16 сентября 2024 года животные будут должны проходить серологическое исследования на антитела к вирусу бешенства, что подтвердят соответствующими документами. Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович подчеркнула, что Россия и Белоруссия были исключены из списка стран, которые эффективно соблюдают антирабические требования.
Ранее Евросоюз запретил доступ ряду российских СМИ.
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«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», – отметила она.
Ранее Евросоюз запретил доступ ряду российских СМИ.
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Александр Климов