В ЕС затронули вопрос создания европейской армии в дополнение к НАТО

Действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники. Об этом заявил посол России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном взрыву пейджеров в Ливане, сообщает РИА Новости.