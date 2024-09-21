В ЕС затронули вопрос создания европейской армии в дополнение к НАТО

Фото: Минобороны РФ
Депутат Европарламента от Польши Мирослава Никель обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с вопросом о планах создания сил обороны Европейского союза (ЕС) в дополнение к НАТО, сообщает «Лента.ру»,
По словам евродепутата, конфликт на Украине заставил страны-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы». В то время как Россия и Китай значительно увеличили свои оборонные бюджеты, «государства-члены ЕС увеличили расходы на оборону всего на 20 процентов, а некоторые из них не смогли достичь своей цели в качестве союзников по НАТО – инвестировать в оборону два процента ВВП».
В связи с этим она ставит под сомнение планы Комиссии по повышению обороноспособности стран Еврозоны, в частности, путем «создания европейских сил в дополнение к НАТО».
В апреле глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Борель заявил, что в ближайшем будущем у ЕС не будет общей армии. По его словам, государства-члены ЕС не хотят передавать свои полномочия в оборонном секторе институтам ЕС.
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В связи с этим она ставит под сомнение планы Комиссии по повышению обороноспособности стран Еврозоны, в частности, путем «создания европейских сил в дополнение к НАТО».
В апреле глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Борель заявил, что в ближайшем будущем у ЕС не будет общей армии. По его словам, государства-члены ЕС не хотят передавать свои полномочия в оборонном секторе институтам ЕС.
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Александр Климов