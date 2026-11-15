В ЕС заявили о высадке военных на якобы связанный с Россией танкер
Европейские военные высадились на борт танкера Midag в Средиземном море, который якобы связан с российским «теневым флотом». Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
По её словам, операция проведена 13 ноября силами EUNAVFOR MED IRINI. Согласно данным международных сервисов ShipFinder и VesselTracker, судно шло под флагом Зимбабве.
Это не первый случай, когда военные стран ЕС останавливают иностранные суда, связывая их деятельность с Москвой. В октябре французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak под флагом Бенина. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что россиян на борту не было, и назвал действия Парижа грубым нарушением международного права.
В середине августа президент Владимир Путин заявил, что Кремль видит стремление властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний. Он подчеркнул, что Москва будет отвечать на такие попытки зеркально, причём необязательно в тех же акваториях, где планируются нападения.
Читайте также: