В ЕС заявили о высадке военных на якобы связанный с Россией танкер

15 ноября 2026, 19:10

Каллас заявила, что в Средиземном море перехватили якобы связанный с РФ танкер

Фото: istockphoto/artJazz

Европейские военные высадились на борт танкера Midag в Средиземном море, который якобы связан с российским «теневым флотом». Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.