15 июня 2026, 17:14

Политолог Панкратов: речи Каллас сочиняет ИИ

Фото: iStock/ffikretow

Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас являются частью рубрики «Вызывайте санитаров», и логики в них нет. Такое мнение выразил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.





Ранее Каллас заявила, что ЕК планирует включить поименно всех участников российской специальной операции на Украине в черный список Евросоюза для запрета для них въезда на территорию стран содружества, пишут argumenti.ru. Меры, по ее словам, также могут принять в отношении россиян, которые «симпатизируют СВО».





«В июне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в 21-м пакете санкций против Российской Федерации предложено запретить въезд в ЕС для всех участников СВО», — напомнили в материале издания.

«Логики здесь ни в коем случае искать не надо, как и не надо искать какой-то последовательности. Тем не менее Каллас — это не просто какая-то обезумевшая тетка, она рупор той политической элиты, которая сейчас правит. В Европейском Союзе идет курс на максимальную конфронтацию с Россией», — отметил эксперт.