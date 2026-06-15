«Вызывайте санитаров»: эксперт оценил слова Каллас о запрете въезда в ЕС для участников СВО
Политолог Панкратов: речи Каллас сочиняет ИИ
Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас являются частью рубрики «Вызывайте санитаров», и логики в них нет. Такое мнение выразил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.
Ранее Каллас заявила, что ЕК планирует включить поименно всех участников российской специальной операции на Украине в черный список Евросоюза для запрета для них въезда на территорию стран содружества, пишут argumenti.ru. Меры, по ее словам, также могут принять в отношении россиян, которые «симпатизируют СВО».
«В июне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в 21-м пакете санкций против Российской Федерации предложено запретить въезд в ЕС для всех участников СВО», — напомнили в материале издания.
При этом Панкратов в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил, что слова Каллас давно являются постоянной частью рубрики «Вызывайте санитаров» и к ним серьезно относиться не стоит.
«Логики здесь ни в коем случае искать не надо, как и не надо искать какой-то последовательности. Тем не менее Каллас — это не просто какая-то обезумевшая тетка, она рупор той политической элиты, которая сейчас правит. В Европейском Союзе идет курс на максимальную конфронтацию с Россией», — отметил эксперт.
Он также выразил мнение, что сама Каллас не способна самостоятельно написать речь. По словам Панкратова, это делает за нее искусственный интеллект, поскольку она произносит несвязанные умные предложения, которые не имеют какой-либо сути.