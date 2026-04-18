Лавров иронично высказался о Каллас
Выступая на специальной сессии Анталийского дипломатического форума, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление руководителя европейской дипломатии Кайи Каллас.
Он напомнил, что эстонский политик утверждала, будто за последние 100 лет Россия 19 раз нападала на различные государства — на некоторые из них неоднократно, не считая стран Африки. По словам Лаврова, наличие в Европе таких деятелей позволяет ему сохранять спокойствие, поскольку у него есть надежда на то, что европейские народы — исторически цивилизованные, образованные и разумные люди — смогут дать верную оценку подобным лидерам.
Ранее министр уже называл высказывания Каллас о якобы многочисленных нападениях России позором. Главный евродипломат не единожды позволяла себе подобные заявления.
Перед этим Каллас обвинила Россию в новых «нападениях».
