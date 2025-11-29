Достижения.рф

ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся Киевом теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Правоохранители задержали 56-летнего гражданина страны при попытке установить СВУ. Год назад его завербовали в центре временного содержания иностранцев на Украине, после чего заслали в Россию под видом депортации.

В ноябре этого года агент украинских спецслужб приобрел автомобиль и электробур, после чего забрал взрывчатку из тайника. Мужчина планировал пробурить грунт над газопроводом, заложить СВУ и через третьи страны вернуться на Украину.



Ранее сообщалось, что в Калининградской области задержали 17-летнего парня, который собирался совершить теракт в православном храме.

Лидия Пономарева

