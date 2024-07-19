В Эстонии хотят ужесточить правила пересечения границы с Россией

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Министерство финансов Эстонии представило правительству план по дальнейшему ужесточению правил пересечения границы с Россией.
«Пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и перевозить грузы можно будет только в дневное время. Переход в Лухамаа предлагается закрыть для пешеходов», — сообщила пресс-служба министерства финансов страны в пятницу.
Согласно предложению, пограничный пункт в Койдула (на российской стороне — Куничина гора) будет открыт с 05:00 до 22:00, а таможенное оформление товаров можно будет проводить с 07:00 до 19:00. Это изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска в Койдула.
«Предлагается оставить пункт пропуска в Лухамаа открытым с 7:00 до 19:00, но только для автомобилей. Министр финансов Март Вырклаэв обосновал это усилением контроля за подсанкционными товарами и обеспечением безопасности движения», — поделились в Интерфаксе.
В Эстонии действуют три наземных пассажирских перехода, из которых работа самого востребованного в Нарве переведена на дневной режим. Это привело к большим очередям. Пункты пропуска «Койдула» и «Лухамаа» работают в полном объеме.
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