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В США заявили о скором выходе Байдена из президентской гонки

WP: Пелоси заявила о возможности убедить Байдена выйти из президентской гонки
19 июля 2024, 11:33
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Джо Байдена можно в скором времени убедить выйти из президентской гонки. Такое заявление сделала бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, слова которой приводит издание Washington Post.
Отмечается, что Пелоси в беседе с рядом демократов в палате представителей заявила, что Байдена можно в скором времени убедить покинуть президентскую гонку на фоне серьёзных сомнений в вероятности его победы на выборах в ноябре.

При этом помощники Пелоси отказались разговаривать с журналистами о её заявлениях, подчеркнул, что в настоящее время СМИ специально «подогревают истерию» по поводу её бесед с Байденом.



Ранее сообщалось, что Пелоси призвала Байдена отказаться от участия в выборах, поскольку он может уничтожить все шансы Демократической партии на победу в палате представителей.

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#сша
Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись
19 июля 2024, 11:51

Фото: iStock/btgbtg

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. Об этом сообщает The Sunday Times.
По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».

Ранее Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

Напомним, 18 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок.

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В Эстонии хотят ужесточить правила пересечения границы с Россией
19 июля 2024, 11:46

Фото: istockphoto / Racide

Министерство финансов Эстонии представило правительству план по дальнейшему ужесточению правил пересечения границы с Россией.
«Пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и перевозить грузы можно будет только в дневное время. Переход в Лухамаа предлагается закрыть для пешеходов», — сообщила пресс-служба министерства финансов страны в пятницу.

Согласно предложению, пограничный пункт в Койдула (на российской стороне — Куничина гора) будет открыт с 05:00 до 22:00, а таможенное оформление товаров можно будет проводить с 07:00 до 19:00. Это изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска в Койдула.

«Предлагается оставить пункт пропуска в Лухамаа открытым с 7:00 до 19:00, но только для автомобилей. Министр финансов Март Вырклаэв обосновал это усилением контроля за подсанкционными товарами и обеспечением безопасности движения», — поделились в Интерфаксе.

В Эстонии действуют три наземных пассажирских перехода, из которых работа самого востребованного в Нарве переведена на дневной режим. Это привело к большим очередям. Пункты пропуска «Койдула» и «Лухамаа» работают в полном объеме.

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Главный связист ВС РФ получал миллионы на взятках: в чем генерал Шамарин признал вину и как лишился зарплаты
Генерала Шамарина отстранили от должности и оставили в СИЗО: детали дела
19 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин отстранен от должности. Генерал-лейтенант подозревается в получении взяток в размере 36 млн рублей. О том, признал ли вину военачальник и что известно о его уголовном деле расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о деле против Шамарина


Следствие заподозрило Шамарина в получении взяток. Согласно информации правоохранителей, генерал получил деньги от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

В деле Шамарина фигурировали еще четыре человека. Все они дали признательные показания и уже отбывают наказания по статье о мошенничестве.

Главный связист ВС РФ был задержан 22 мая и в тот же день суд вынес решение об отправке подозреваемого в СИЗО.

Шамарин просил суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста и обещал, что не будет оказывать давление на свидетелей. Однако суд оставил генерала в изоляторе.

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Арест на машину и лишение зарплаты


Правозащитник генерала рассказал, что в настоящее время Шамарин отстранен от должности, однако не уволен, а выведен за штат. Адвокат также сообщил, что суд арестовал автомобиль генерала, который был куплен в кредит. Зарплатная карта военачальника также заблокирована.

Что известно о продлении ареста Шамарину


Суд продлил Шамарину арест до 21 октября. Свою вину генерал признал лишь частично. Он заявил, что действительно получил 19 млн рублей от представителей завода «Телта», а об остальных 17 млн ему ничего не известно.

«Суд мог бы учесть безупречную биографию генерала, который 34 года отслужил и имеет массу наград за свою безупречную службу», — настаивал в суде правозащитник Шамарина.

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ПВО сбила три ракеты ATACMS над Луганском
РИА Новости: Система ПВО сбила три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск
19 июля 2024, 10:53

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск. Об этом пишет РИА Новости.
«Ракеты ATACMS были сбиты нашей системой ПВО, обломки упали за чертой города», — отметил собеседник агентства.

Ранее американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS был совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

ATACMS — управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS. Ракета летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хуситы сообщили о ночном ударе по Тель-Авиву с использованием БПЛА
19 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/NiseriN

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на пятницу ударило по Тель-Авиву с помощью беспилотника. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в своём Telegram-канале.
Отмечается, что военная операция, целью которой было нанесение ударов по одному из важнейших объектов в израильском городе, выполнялась с помощью новейшего БПЛА «Яффо». Этот дрон, по словам представителя хуситов, может обходить системы ПВО Израиля.

Сариа подчеркнул, что Тель-Авив перестал быть безопасной зоной, а стал основной целью мятежников. Они продолжат наносить удары по городу в ответ на действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва от падения беспилотника в Тель-Авиве погиб один человек, семь мирных жителей получили ранения.

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#конфликт
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Такер Карлсон раскрыл неожиданные подробности об интервью с Путиным
Такер Карлсон: Путин боится, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный
19 июля 2024, 10:35

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон поделился с изданием Wall Street Journal подробностями своего личного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся после интервью в начале этого года.
По словам Карлсона, после того как камеры были выключены, он и Путин имели возможность поговорить наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей. В ходе этой беседы Путин выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.

«В личном разговоре Путин сообщил ему о своём разочаровании отсутствием общения с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. Кроме того, российский лидер заявил, что некоторые члены американской администрации, «имеющие украинские корни», препятствуют мирным усилиям», — подчеркнул Карлсон.

Ранее Карлсон уже заявлял, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Также интервьюер убеждён, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.

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Запад насторожился стремительным развитием ШОС
Bloomberg: НАТО следует настороженно относиться к развитию ШОС
19 июля 2024, 10:26

Фото: сайт Кремля

Встреча главных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а на мероприятии ШОС в Астане. На это указал обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.
Он подчеркнул, что в настоящее время ШОС является альтернативой НАТО. На Шанхайскую организацию, охватывающую 80% Евразийского континента и 40% населения мира, приходится 30% всего мирового ВВП.

По словам Ставридиса, укрепление сотрудничества России и КНР в рамках ШОС должность стать серьёзным сигналом для Североатлантического альянса. Так, благодаря регулярным военным учениям, подписанным соглашениям о сотрудничестве ШОС может помочь России и Китаю «поиграть геополитическими мускулами».

Главной проблемой для западных стран в скором времени может стать то, что Россия и Китай могут с помощью ШОС отвести крупные державы от возглавляемого Соединёнными Штатами порядка. В частности, к таким государствам относятся Турция и Саудовская Аравия.

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«‎Погубил тысячи жизней»: В Запорожской области назвали Крынки местом проклятия Зеленского
Рогов: село Крынки на левом берегу Днепра стало местом бесславия Зеленского
19 июля 2024, 10:21

Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия Владимира Зеленского. Об этом сказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года по июнь текущего в Крынках «официально пропали без вести» больше 780 боевиков ВСУ. Эвакуировано 262 погибших.

По словам Рогова, режиму Зеленского врать обществу становиться сложнее. Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери Вооруженных сил Украины.

«Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу», получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких», — добавил он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть все территории
19 июля 2024, 10:14

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были освобождены российскими военными. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».
Он отметил, что миру необходимо продолжить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения боевых действий на Украине.

«Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сообщил Зеленский.

По его словам, от Запада зависит готовность России к переговорам. Должно быть усилено давление на РФ, потому что «чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике. Он отметил, что работа с бывшим американским лидером в случае его переизбрания на пост президента будет тяжелой.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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