В США заявили о скором выходе Байдена из президентской гонки

Фото: РИА Новости/Стрингер
Джо Байдена можно в скором времени убедить выйти из президентской гонки. Такое заявление сделала бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, слова которой приводит издание Washington Post.
Отмечается, что Пелоси в беседе с рядом демократов в палате представителей заявила, что Байдена можно в скором времени убедить покинуть президентскую гонку на фоне серьёзных сомнений в вероятности его победы на выборах в ноябре.
При этом помощники Пелоси отказались разговаривать с журналистами о её заявлениях, подчеркнул, что в настоящее время СМИ специально «подогревают истерию» по поводу её бесед с Байденом.
Ранее сообщалось, что Пелоси призвала Байдена отказаться от участия в выборах, поскольку он может уничтожить все шансы Демократической партии на победу в палате представителей.
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При этом помощники Пелоси отказались разговаривать с журналистами о её заявлениях, подчеркнул, что в настоящее время СМИ специально «подогревают истерию» по поводу её бесед с Байденом.
Ранее сообщалось, что Пелоси призвала Байдена отказаться от участия в выборах, поскольку он может уничтожить все шансы Демократической партии на победу в палате представителей.
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Анастасия Чинкова