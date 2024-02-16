В Эстонии назвали риск для объявленной в розыск премьера

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Любая страна, у которой есть договор с Россией об экстрадиции может выдать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск МВД России. Об этом заявил генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас в интервью порталу Delfi.
«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — отметил Пармас.Он пояснил, что международное дипломатическое право должно гарантировать защиту Калласа, однако сторона Эстонии не может требовать или ожидать от третьих стран соблюдения этого права. Генеральный прокурор отметил, что риск возрастает, когда Каллас перестанет занимать должность премьера и будет путешествовать как частное лицо.
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Артем Кузьмин