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Провальное контрнаступление ВСУ могло привести к росту доверия к президенту России Владимиру Путину и стране в целом. Об этом пишет эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус в материале для ERR.
Он отметил, что обстановка на поле боя стала причиной вывода ВСУ из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности украинских войск. Маттеус обратил внимание, что РФ в ходе проведения СВО развила свою промышленность, в то время как страны Запада испытывают большие сложности с оказанием военной поддержки Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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