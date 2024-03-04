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В Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина

ERR: провал контрнаступления Украины дал толчок росту доверия к Путину и РФ
04 марта 2024, 08:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Провальное контрнаступление ВСУ могло привести к росту доверия к президенту России Владимиру Путину и стране в целом. Об этом пишет эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус в материале для ERR.


Он отметил, что обстановка на поле боя стала причиной вывода ВСУ из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности украинских войск. Маттеус обратил внимание, что РФ в ходе проведения СВО развила свою промышленность, в то время как страны Запада испытывают большие сложности с оказанием военной поддержки Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны
04 марта 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Утечка разговоров немецких офицеров, в которых обсуждались планы уничтожения Крымского моста немецкими ракетами, вызвала тревогу в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале, выразив опасения по поводу возрождающихся милитаристских настроений в Германии.
По словам Пушкова, реакция Германии на утечку свидетельствует о том, что военные чины страны «вновь рвутся в бой». Немецкие власти возмутились не самими планами уничтожения моста, а тем, что эти планы стали достоянием гласности.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущённых не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», - отметил сенатор.
Анализ разговоров показывает, что немецкие офицеры уверены в положительном решении по вопросу поставки ракет. Кроме того, военные круги Германии явно считают, что страна фактически уже находится в состоянии войны с Россией.

Пушков подчеркнул, что эти тенденции вызывают серьезную озабоченность, поскольку они указывают на забывчивость Германией уроков Второй мировой войны. Немецкие офицеры преуменьшают риски и последствия потенциального военного конфликта с Россией.

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Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США
04 марта 2024, 05:26

Фото: iStock/ gguy44

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах в текущем электоральном цикле.
Удачным для Хейли стали праймериз в столичном округе Колумбия.

Ее победу там по итогам обработки порядка 99% бюллетеней прогнозируют ведущие американские СМИ: агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам, Хейли набирает в Колумбии около 63%, а ее соперник — республиканец Дональд Трамп — около 33%.

Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на данный момент конкуренцию ему составляет только Хейли.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. Действующий глава гсоударства демократ Джо Байден будет добиваться переизбрания.

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Экс-посла Украины в Казахстане заочно арестовали за слова о русских
04 марта 2024, 05:06

Фото: РИА Новости/ Виктор Толочко

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по уголовному делу о его призывах убивать по всему миру как можно больше русских. Его объявили в федеральный и международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Кроме того, украинскому дипломату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории страны.

Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Росфинмониторинг в феврале внес Врублевского в список террористов и экстремистов.

В августе 2022 года в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Позднее дипломата сняли с должности.

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Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали
04 марта 2024, 02:08

Фото: iStock/ Stadtratte

Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, высказался украинский президент Владимир Зеленский насчет польских протестующих фермеров. Его слова передает РИА Новости.
«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал президент Украины.

Он также осудил эксплуатирование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.

Польские фермеры, протестуя по всей стране, перекрывают дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они высыпают зерно из фур и железнодорожных вагонов.

Отношения между сторонами ухудшились после введения эмбарго на украинское зерно. Еврокомиссия в сентябре отказалась продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в приграничные европейские страны, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке.

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Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
04 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Вступившие в НАТО Финляндия и Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024, который пройдут рядом с российскими границами, сообщает РИА Новости.
Учения Nordic Response являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Они пройдут на севере Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В учениях примут участие свыше 20 тыс. военных из 13 стран. Это Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США, уточнили в вооруженных силах Норвегии. На учениях задействуют более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, более сотни истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Финляндия направит 4,1 тысячи военнослужащих и около 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet, проинформировали в Минобороны и ВС страны. Швеция задействует 4,5 тысячи человек личного состава из всех видов войск, добавили в шведском Минобороны.

Формальное подписание акта о присоединении Швеции к альянсу состоится в ближайшее время. Фактически же страна стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на ее вступление.

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МИД Латвии объяснил Илону Маску причину сушествования НАТО
03 марта 2024, 20:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, НАТО служит «противовесом России и другим врагам свободного мира». Это заявление было сделано в соцсети Х в ответ на комментарий предпринимателя Илона Маска о целесообразности дальнейшего существования альянса.
«Уважаемый Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать вечно, — это Россия и прочие недруги свободного мира», — написал Ринкевич.
Маск не одинок в своих сомнениях. НАТО создавалась, как организация противостоящая странам Варшавского договора. После распада Советского Союза необходимость в НАТО отпала.

Ранее Илон Маск так и прокомментировал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после развала СССР НАТО следовало бы распустить, и поинтересовался, почему Североатлантический альянс все еще существует.

И Илон Маск и Эвид Сакс сходятся на мысли: расширение альянса на Восток создало вокруг военного блока атмосферу ещё большей враждебности.

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#россия
#нато
#илон маск
#латвия
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«Очень мрачный портрет»: Кнайсль высказалась о перехвате переговоров из Бундесвера
Кнайсль: Переговоры военных из ФРГ показывают непрофессионализм армейской элиты
03 марта 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Обнародованные переговоры офицеров Бундесвера рисуют очень мрачный портрет военной элиты ФРГ, с таким заявлением выступила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с «РИА Новости».
«(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — заявила собеседница агентства.

Глава RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в сети переговоры высшего военного руководства Германии, на которых офицеры обсуждают передачу Вооружённым силам Украины крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской инфраструктуре.

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#германия
#россия
#переговоры
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«Комик, но не президент»: Глава Сирии метко высказался о Зеленском
Асад: Зеленский в роли комедианта был успешнее, чем на посту президента
03 марта 2024, 17:37

Украинский лидер Владимир Зеленский был гораздо успешнее в роли комика, чем президента, с таким заявлением выступил глава Сирии Башар Асад в интервью для «Соловьев Live».
«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — прокомментировал ситуацию Асад.

Журналист спросил сирийского лидера, повлияли на него санкции. На это он ответил, что они «вызвали у него нервное расстройство».

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. При этом, до этого он приобрёл популярность в качестве шоумена, комика, актёра кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёра, сценариста, продюсера кино и телевидения, телеведущего, певца, пародиста и юмориста.

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#владимир зеленский
#украина
#сирия
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В Канаде заявили о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального*
Глава МИД Канады Жоли: против России введут санкции из-за смерти Навального*
03 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Правительство Канады планирует ввести санкции против России из-за смерти Алексея Навального*.
Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, передает Reuters.

Уточняется, что ограничения будут относи ться к шести российским должностным лицам. Известно, люди к которым будут введены санкции, это «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».

Из-за смерти Алексея Навального* в колонии санкции против Российской Федерации уже были введены США, Великобританией и Австралией. В МИД Канады в прошлом месяце был вызван посол России Олег Степанов, ему было выражено осуждение.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу передало информацию о гибели Навального* в колонии.

*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

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#сотрудники
#канада
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