В Эстонии призвали разместить мины вдоль границы с Россией

Фото: iStock/Racide
Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии Лео Куннас предложил разместить на границе с Россией противопехотные мины. Об этом он сам сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.
При этом отмечается, что Куннас при разговоре не говорил открыто про российскую границу, однако это очевидно, поскольку Эстония граничит лишь с Россией и Латвией.
Так, обсуждая строительство оборонительных сооружений он призвал использовать противопехотные и противотанковые мины.
Затем Куннас заявил, что всем балканским странам стоит отказаться от условий Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Также политик подчеркнул крайнюю необходимость внутреннего эстонского производства взрывчатки.
Читайте также:
Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары ВСУ по России
«Следи за языком»: В Совфеде вынесли последнее предупреждение президенту Эстонии
В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине
Так, обсуждая строительство оборонительных сооружений он призвал использовать противопехотные и противотанковые мины.
Также политик подчеркнул крайнюю необходимость внутреннего эстонского производства взрывчатки.
Читайте также:
Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары ВСУ по России
«Следи за языком»: В Совфеде вынесли последнее предупреждение президенту Эстонии
В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине
Анастасия Чинкова