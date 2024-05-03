В Эстонии призвали готовиться к возможной блокаде Балтики

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Эстония считает одним из важнейших вопросов возможную блокаду Балтийского моря. В связи с этим власти страны выступают за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
Он подчеркнул, что за последнее время эстонской армии удалось значительно улучшить свои морские возможности. Сейчас на вооружении имеются морские мины, противокорабельные ракеты и прочее вооружение.
Херем заявил, что при совместной работе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые недавно стали членами НАТО, Эстония будет в состоянии решить ключевую проблему, заключающуюся в возможной блокаде в Балтийском море.
Также командующий эстонской армией заявил о хорошем развитии сухопутных войск. Он рассказал о созданной год назад эстонской дивизии, которая зарекомендовала себя во всех отношениях.
По словам Херема, удалось создать командный потенциал для сил НАТО, которые прибудут в качестве подкрепления.
Кроме того, Эстония закупила новейшее вооружение, которое поступит на оборону в ближайшие два года.
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Херем заявил, что при совместной работе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые недавно стали членами НАТО, Эстония будет в состоянии решить ключевую проблему, заключающуюся в возможной блокаде в Балтийском море.
Также командующий эстонской армией заявил о хорошем развитии сухопутных войск. Он рассказал о созданной год назад эстонской дивизии, которая зарекомендовала себя во всех отношениях.
По словам Херема, удалось создать командный потенциал для сил НАТО, которые прибудут в качестве подкрепления.
Кроме того, Эстония закупила новейшее вооружение, которое поступит на оборону в ближайшие два года.
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Анастасия Чинкова