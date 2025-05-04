В Эстонии скопилсь очередь из желающих пересечь границу с Россией

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Эстония открыла пограничный пропускной пункт в Нарве на границе с Россией, который не функционировал три дня из-за учений. В результате на эстонской стороне скопилась очередь из желающих проехать в Ивангород.
Об этом сообщает РБК. Уточняется, что пограничный переход был открыт 3 мая в 07:00 утра, однако первые желающие пересечь границу начали собираться ещё в два часа ночи. В результате в течение дня время ожидания составляло от трёх с половиной до восьми часов.
Эстонские власти закрыли Международный пункт пропуска Нарва — Ивангород 30 апреля. Это было сделано для проведения совместных учений полиции, пограничной охраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На время учений переход был передан в распоряжение военных. Мост минировали, отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы на случай военного вторжения.
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Эстонские власти закрыли Международный пункт пропуска Нарва — Ивангород 30 апреля. Это было сделано для проведения совместных учений полиции, пограничной охраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На время учений переход был передан в распоряжение военных. Мост минировали, отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы на случай военного вторжения.
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Александр Бойцов