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В Эстонии скопилсь очередь из желающих пересечь границу с Россией

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Эстония открыла пограничный пропускной пункт в Нарве на границе с Россией, который не функционировал три дня из-за учений. В результате на эстонской стороне скопилась очередь из желающих проехать в Ивангород.
Об этом сообщает РБК. Уточняется, что пограничный переход был открыт 3 мая в 07:00 утра, однако первые желающие пересечь границу начали собираться ещё в два часа ночи. В результате в течение дня время ожидания составляло от трёх с половиной до восьми часов.

Эстонские власти закрыли Международный пункт пропуска Нарва — Ивангород 30 апреля. Это было сделано для проведения совместных учений полиции, пограничной охраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На время учений переход был передан в распоряжение военных. Мост минировали, отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы на случай военного вторжения.

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#граница
India Today: Министр обороны Индии Сингх не приедет в Москву 9 мая из-за теракта
04 мая 2025, 09:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Это связано с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном.
Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на собственные источники. Изначально приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая направлялось премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако его поездка была отменена после террористической атаки в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которой погибли 27 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана.

Премьер-министра должен был заменить глава министерства обороны страны, однако и Сингх отказался от визита в Москву из-за обострения отношений с Пакистаном. В этом случае главу Минобороны заменит его заместитель Санджай Сетх. Сообщается, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.

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Аналитик Меркурис: Евросоюз заранее запланировал конфликт с Россией
04 мая 2025, 08:10

Фото: istockphoto/ffikretow

Евросоюзу необходим конфликт с Россией. Он нужен европейским политикам для продвижения своих интересов среди стран-участниц объединения.
Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что главная проблема ЕС лежит в самом его «сердце».

«Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции», — сказал эксперт.

По его словам, для достижения этих планов европейским политикам всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс интеграции и лоббировать свои интересы.

«Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги», — подытожил Меркурис.

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Дипломат Ким: В США акции к 80-летию Победы не обошлись без провокаций
04 мая 2025, 07:48

Фото: istockphoto/Anton Gaev

В Вашингтоне впервые за шесть последних лет состоялось шествие «Бессмертного полка». Проведение памятных акций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, не обошлось без попыток провокаций.
Об этом сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким. Акция «Бессмертный полк» была согласована с американскими властями и впервые с 2019 года была проведена в субботу, 3 мая. В шествии приняли участие сотни человек.

«К сожалению, без попыток провокаций и иных нежелательных действий не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказал российский дипломат.

Шествие началось у Белого дома в 23.00 по московскому времени. Живущие в Соединенных Штатах россияне возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», который расположен на территории мемориала, возведенного в память о Второй мировой войне. В марше приняли участие музыканты местного оркестра, которые исполнили «Катюшу», «Прощание славянки» и «День Победы».

В акции приняли участие живущие в США представители трёх поколений соотечественников и работник российского посольства, указано в сообщении пресс-службы российского дипломатического представительства.

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#дипломат
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Myśl Polska: Поляки обязаны СССР освобождением от немецких оккупантов
04 мая 2025, 07:26

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нынешняя политика Варшавы, направленная на замалчивании и уничтожении общей памяти двух стран о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем. Невозможно игнорировать тот факт, что советская армия освободила Польшу от немецкой оккупации, потеряв при этом 600 тысяч солдат.
Об этом пишут обозреватели издания Myśl Polska. В публикации немецкая оккупация называется величайшей трагедией в истории польского народа, когда поляков презирали, унижали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно убивали. Авторы статьи напоминают, что вместе с советскими солдатами в освобождении Родины участвовали воины Польской Народной армии.

«Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль», — пишут авторы статьи.

В материале также отмечается, что неблагодарность и игнорирование исторической памяти во внешней политике Польши может сыграть с республикой злую шутку. Ведь Варшаве вполне может ещё не раз понадобиться помощь Москвы на фоне усиления националистических настроений на Украине и в Германии.

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Две трети немцев признали партию АдГ экстремистской
04 мая 2025, 05:43

Фото: iStock/photosvit

Около двух третей жителей Германии посчитали партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. Об этом сообщает издание Bild.
Газета поделилась данными опроса института Insa. Как оказалось, за запрет работы партии проголосовали 48% респондентов. Еще в пятницу ведомство по охране конституции Германии признало АдГ экстремисткой на территории страны.

Таким образом у ведомства увеличиваются возможности слежки за организацией. К тому же это решение становится промежуточным шагом к запрету партии. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали решение о признании организации экстремисткой ударом по демократическому институту страны. При этом канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с запретом партии и тщательно взвесить данную процедуру.

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