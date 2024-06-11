В ФРГ депутаты бойкотировали выступление Зеленского

В Германии депутаты от партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет портал Barron`s. По их данным, «Союз Сары Вагенкнехт» полностью отсутствовал на мероприятии. Ранее они заявили, что Зеленский — источник крайне опасной спирали эскалации.
Лидеры крайне правой «Альтернативы для Германии» отказались слушать Зеленского, назвав его оратором в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек.
Ранее президент Украины прибыл с визитом в ФРГ для участия в конференции по восстановлению страны.
Читайте также:
Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил Зеленский
Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
Зеленский «засиял, как рождественская елка» от предложения сенатора Грэма*
* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Лидеры крайне правой «Альтернативы для Германии» отказались слушать Зеленского, назвав его оратором в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек.
Ранее президент Украины прибыл с визитом в ФРГ для участия в конференции по восстановлению страны.
Читайте также:
Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил Зеленский
Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
Зеленский «засиял, как рождественская елка» от предложения сенатора Грэма*
* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Алёна Самарева