«В этом весь Трамп»: конфликт с Ираном приносит Трампу триллионы долларов

22 июля 2026, 18:58

Обозреватель Вайнер: Трамп зарабатывает огромные деньги ка войне с Ираном

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп зарабатывает триллионы долларов на продаже нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал политический обозреватель Грег Вайнер.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что, по информации министра обороны США Пита Хегсета, война в Иране стоила Вашингтону 37 миллиардов долларов. При этом, по словам Вайнера, на продаже нефти США за период с марта по июнь заработали два триллиона долларов.



По данным argumenti.ru, обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало резкий рост цен на нефть. В июле ее стоимость в какой-то момент превысила 91,4 доллара за баррель. При этом некоторые эксперты не исключают, что нефть может подорожать и до 120 долларов.





«В итоге 37 миллиардов долларов было потрачено на войну и два триллиона долларов заработано на продаже нефти. Каждый вложенный в войну доллар обернулся пятидесятикратной прибылью. В этом весь Трамп», — отметил обозреватель.