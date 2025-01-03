В Еврокомиссии сообщили о серьезной болезни фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сильно заболела и временно перестала исполнять обязанности. Об этом сообщил представитель органа Стефан де Кеерсмакер, его слова приводит польское агентство РАР.
По его словам, глава ЕК отменила свои обязательства в первые две недели текущего месяца. Кеерсмакер отметил, что из-за тяжелой пневмонии фон дер Ляйен отменила свой визит в Гданьск по случаю инаугурации польского председательства в Совете Евросоюза.
Уточняется, что данная встреча перенесена на некоторое время. Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине этого года.
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