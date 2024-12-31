В Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к остановке поставок газа из РФ

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Европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в частности, Словакии. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
В беседе с РИА Новости она указала, что остановка подачи голубого топлива после Нового года была ожидаемой, поэтому Евросоюз (ЕС) сумел подготовиться к этой ситуации. По словам спикера ЕК, организация, которую она представляет, в тесном взаимодействии со странми-членами ЕС уже более года работает по сценарию с прекращением транзита российского газа через Украину. Евросоюз прорабатывает варианты альтернативных газовых поставок в те государства, которые затронет остановка поставок из России.
Накануне, 30 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, ссылаясь на мнение аналитиков, что ущерб, который будет нанесён Евросоюзу в результате прекращения транзита российского газа через Украаину, примерно в 30 раз превышает те убытки, которые понесёт Россия.
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Александр Бойцов