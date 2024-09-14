В Европарламенте прокомментировали разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

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Дискуссии относительно возможного снятия западных ограничений на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия для нанесения ударов вглубь российской территории опасны. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.
«Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса», – высказался он.
По словам евродепутата, реакция Москвы будет ясным, поскольку такое решение означало бы нападение Запада на российскую территорию.
Блага назвал подобные разговоры игрой с ядерным огнем.
Ранее Белый дом заверил, что Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время снимать ограничения с Украины на удары вглубь России.
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Александр Климов