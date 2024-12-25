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Силами ПВО России сорвана попытка террористической атаки киевского режима на Брянскую область.
По сообщению губернатора Богомаз в Telegram-канале, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены.
Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проверяя территорию на наличие возможных угроз.
Эффективные действия российских подразделений ПВО позволили предотвратить ущерб и сохранить безопасность региона.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины
24 декабря ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове. Кадры нападения были выложены в Mash.
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Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проверяя территорию на наличие возможных угроз.
Эффективные действия российских подразделений ПВО позволили предотвратить ущерб и сохранить безопасность региона.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины
24 декабря ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове. Кадры нападения были выложены в Mash.
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Мария Моисеева