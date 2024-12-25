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Богомаз: силы РФ сорвали атаку дронов ВСУ на Брянскую область

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Силами ПВО России сорвана попытка террористической атаки киевского режима на Брянскую область.
По сообщению губернатора Богомаз в Telegram-канале, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены.

Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проверяя территорию на наличие возможных угроз.



Эффективные действия российских подразделений ПВО позволили предотвратить ущерб и сохранить безопасность региона.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины

24 декабря ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове. Кадры нападения были выложены в Mash.

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БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении
Два оператора БПЛА ликвидировали танк ВСУ на Ореховском направлении
25 декабря 2024, 05:35

Фото: iStock/dr_evil

Два оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ликвидировали танк Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники использовались в парной работе, что позволило достичь высокой точности. Первый дрон пробил защитную решетку на крыше танка, сбросив гранату Ф-1, а второй забросил зажигательный боеприпас в открывшийся люк. От удара сдетонировал боекомплект, в результате чего башню танка оторвало.

Операция проходила в районе населенного пункта Вербовое. Благодаря тепловизорам дроны действовали круглосуточно, преодолевая линию соприкосновения.

Как уточнили РИА Новости в Минобороны, такой подход стал частью тактики, позволяя эффективно уничтожать боевую технику и живую силу противника.

На ореховском направлении ставропольские десантники ликвидировали сотни боевиков ВСУ и их технику, подчеркнули в ведомстве.

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Пленный ВСУ ​поведал, как ​свои же бойцы перекрыли пути к отступлению
Пленный Салий: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим сослуживцам
25 декабря 2024, 04:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР, сообщил, что ВСУ не дают своим бойцам шансов отступить. Украинские военные минируют мосты в зоне СВО, отрезая этим пути для отступления.
По словам Салия, после того как он и его товарищ потеряли связь с подразделением, они пытались найти безопасный маршрут для эвакуации. Однако мост на Успеновку, через который они планировали пройти, оказался заминирован.

«Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но мост на Успеновку оказался заминирован своим же. Поэтому он уже вернулся обратно. И мы пытались сдаться», — объяснил младший лейтенант ВСУ в беседе с РИА Новости.
Салий также рассказал, что 12 декабря они укрылись в доме, вывесив табличку с указанием готовности сдаться. 16 декабря их пленили российские военнослужащие.

Ранее «Радио 1» передавало слова очевидца о том, как бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины. Семья убитого осталась жива и не давала согласия забрать автомобиль, но украинские военные осуществили кражу, пользуясь моментом.

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Бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины
РИА Новости: ВСУ расправились с жителем Новотроицкого из-за автомобиля
25 декабря 2024, 03:30

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные жестоко расправились с жителем села Новотроицкое в Херсонской области, убив мужчину из-за автомобиля. О трагедии рассказал местный житель села по имени Владимир.
Свидетель ужасных событий поведал РИА Новости, что его коллега, совсем еще парень, погиб в результате удара дрона. Беспилотник запустили ВСУ. Родители погибшего выжили, но были госпитализированы с ранениями.

«Выпустили дрон, разбили… Со мной работал парень на шахте, вместе работали на покровской шахте, его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали», — объяснил беженец.
Но самое главное — убийственная атака, скорее всего, была устроена не просто так. Похоже, что украинские военные хотели забрать автомобиль парня.

«А они (украинские военные) взяли просто-напросто, сами же, наверное, и выпустили этот дрон, потому что они и запускали эти дроны. И эту машину забрали. Я подходил к ним, спрашивал зачем — люди еще живые, а вы забрали машину», — ужаснулся Владимир.
Объяснений ситуации Владимир не получил. Машину семье так и не вернули, хотя родители погибшего остались живы.

Преступления, совершенные украинскими военными, фиксируются российскими правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и Следственным комитетом. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны подчеркнул, что каждое преступление киевского режима должно быть задокументировано, а виновные найдены и наказаны.

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​На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах
Политолог Бондаренко: переговоры по Украине будут трехэтапными, ожидаются сюрпризы
25 декабря 2024, 02:58

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украине стоит ждать множества сюрпризов в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Украинский политолог Константин Бондаренко предсказал несколько «неожиданных поворотов» на переговорах и отметил их главные этапы в эфире YouTube-канала UkrLife.
Бондаренко заявил, что всего обсуждение по разрешению конфликта между Москвой и Киевом будет разделены на три этапа. Сначала диалог по урегулированию пройдет между США и Россией, затем между США и Украиной, а в завершение — между Киевом и Москвой.

По его словам, Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, угрожая сокращением финансирования и военной помощи. Также не исключено, что Вашингтон потребует от Киева провести президентские и парламентские выборы.

«Поэтому, я думаю, что в этом отношении нас ждет еще большое количество сюрпризов», — обозначил политолог.
Он также отметил, что исход таких переговоров будет зависеть от текущей международной обстановки и готовности сторон к уступкам. Однако точных прогнозов он не дал.

Ранее сообщалось, что в США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине.

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Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео
В сеть выложили видео удара беспилотника РФ из засады по технике ВСУ
25 декабря 2024, 01:53

Фото: iStock/Diy13

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео удара российского беспилотника по технике Вооружённых сил Украины.
В своём Telegram-канале он рассказал о применении новой тактики: дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, атаковал украинский автомобиль из засады.

На видео показано, как оператор поднимает беспилотник в воздух лишь в момент, когда транспорт ВСУ оказывается в поле зрения камеры. Эта тактика позволяет повысить скрытность дрона до самого момента удара, что делает его использование более эффективным в зоне СВО.



Ранее «Радио 1» сообщало, что в сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.

Также известно, что партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

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В РФ запустили «военный маркетплейс»: что предлагает новая инициатива для СВО
ЕР запустила «военный маркетплейс» для покупки комплектующих для БПЛА в зоне СВО
24 декабря 2024, 23:23

Фото: istockphoto/bbsferrari

Партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.
Через новую платформу военные смогут приобретать комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других технических изделий прямо в зоне СВО. Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин пояснил, что система уже прошла тестирование и доступна для использования.

Процесс покупки максимально упрощён: авторизация проводится через двухфакторную аутентификацию, а информация о пользователях полностью обезличена.

Маркетплейс предлагает детали для создания беспилотников, включая рамы, винты, двигатели и системы связи. Финансовая инфраструктура Министерства обороны интегрирована в проект, что гарантирует безопасность и конфиденциальность операций.

«Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура министерства обороны встроена в этот процесс», — уточнил Сидякин.
Кроме того, «Единая Россия» и Центр беспилотных систем реализуют инициативу по дооснащению технико-эксплуатационных частей, чтобы усилить техническую поддержку в зоне СВО.

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Появилось видео с украинским военкомом в образе «святого Миколая»
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#военные
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Появилось видео с украинским военкомом в образе «святого Миколая»
24 декабря 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.
«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Иногда он действительно приходит», — отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что большинство мужчин в Харькове перестают ходить на работу из-за облав сотрудников ТЦК. По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за существует «риск не доехать до работы». Поэтому некоторые мужчины не выходят из дома, другие добираются туда с осторожностью. В то же время компании продолжают работать.

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#мобилизация
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Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек
24 декабря 2024, 20:22

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

70 человек стали в этом году лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Премию вручают в Подмосковье с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва для поощрения добрых дел и создателей социально значимых проектов. Награды на церемонии в Красногорске вручил губернатор Московской области.
«Рад приветствовать наших дорогих героев, их родителей и детей, волонтёров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия. Сегодня особенно сложное время. Последние почти три года все мы стремимся только к победе. Ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», – сказал глава региона, открывая церемонию.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По поручению президента Воробьёв передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье Павла Тихонова. Боец ушёл добровольцем в Донбасс в 2014 году, получил тяжёлое ранение, восстановился и продолжил службу в зоне СВО. Погиб от прилёта снаряда ВСУ. В Кубинке, где он служил, его именем планируют назвать школу операторов БПЛА.
«Мой сын воспитывался на идеях и примере двух его дедов, которые были орденоносцами, дошли в Великую Отечественную войну до Берлина. Павел хотел повторить их подвиг», – рассказал отец героя Владимир Сергеевич Тихонов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также премия вручена семье Артёма Медкова, который ушёл на передовую в феврале 2022 года, когда его супруга была на последнем месяце беременности. О рождении младшего сына он узнал лишь через несколько недель, а увидел только через полгода. Многодетный отец мечтал отвести дочь в первый класс и успел сделать это перед тем, как вновь отправиться в зону СВО. Там он погиб. Гвардии старший прапорщик Медков представлен к званию Героя России посмертно.
«Хочу выразить большую благодарность всем организаторам премии, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву. Особое спасибо 45-й бригаде, командиру Вадиму Панькову, всем, кто там служит. Ребята, возвращайтесь живыми и здоровыми домой!», – сказала вдова героя Марьяна Медкова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе церемонии награды вручили и бойцам из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой. Для матерей двух из них появление на сцене их сыновей стало настоящим сюрпризом и лучшим подарком к Новому году.
«Спасибо большое, Андрей Юрьевич, вам, всем, кто каждый день дома молится за наших любимых, наших самых лучших сыновей России. Всех с Новым годом – и пусть такой же сюрприз ждет каждого», – сказала мать одного из бойцов Ирина Витальевна.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А участник СВО Сергей сделал предложение руки и сердца своей невесте – она тоже не ожидала увидеть его в зале.
«Хочу сказать спасибо всем, кто на протяжении моего боевого пути поддерживает меня, моим боевым товарищам. Также хочу поблагодарить семью, бабушек, дедушек и особенно мою девушку, с которой мы вместе уже восемь лет. Моя хорошая, я тебя очень сильно люблю, знаю, что ты давно этого от меня ждёшь. Выходи за меня замуж», – попросил Сергей и протянул любимой обручальное кольцо.
В этом году на конкурс было подано свыше 1,8 тыс. заявок. Лучшие были удостоены наград. Это 10 премий по 5 млн рублей и 60 – по 500 тысяч рублей. Она присуждалась в номинациях «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои СВО, их семьи, волонтёры и неравнодушные жители, которые оказывают помощь нуждающимся. Вторая номинация – для тех, кто своими руками делает дроны, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специальными гостями премии стали первый в истории России военкор, получивший звание Героя России Евгений Поддубный, военный эксперт и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, народный артист России Владимир Стеклов, призёр Олимпиады Евгений Плющенко.
«В этом зале царит атмосфера искренности, которая должна царить вообще у нас в стране после Победы. И мы обязаны эту атмосферу и братское отношение друг к другу передать нашим детям, потому что это одно из наших завоеваний в ходе спецоперации. Для меня огромная честь принять участие в церемонии вручения этой одной их самых добрых премий в стране. Перед лауреатами склоняю голову», – признался Поддубный.
Журналист вручил награды семьям погибших бойцов Владимира Абрамова и Артёма Щукина. Оба представлены к званию Героя России посмертно. Ещё одну награду получила вдова военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который в апреле в зоне спецоперации получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе. Президент посмертно наградил его орденом Мужества.
«Я живу в Московской области и делаю всё, чтобы увековечить память мужа. Недавно по моей инициативе был создан мурал в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Я очень хотела бы сделать несколько конкурсов для молодых журналистов, которые носили бы имя мужа», – сказала Виктория Ерёмина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Лауреатом премии стал и корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, получивший серьёзное ранение в зоне СВО.
«В зоне СВО я потерял своего оператора, друга, с которым мы работали на протяжении многих лет, Валерия Кожина. Но я могу сказать одно: мы всё равно победим. Военкоры будут работать так, как работают сейчас, рискуя собственной жизнью, чтобы рассказывать о настоящих героях на передовой», – подчеркнул Ивлиев.
Премия также служит подспорьем для продолжения добрых дел. На полученные деньги лауреаты покупают всё необходимое для бойцов, организуют новые проекты. Так, Алексей Хворов с нуля создал собственное производство противоосколочной защиты. Это бронежилеты для бойцов из лучших отечественных материалов, а также специальная защита для медиков, военкоров и для собак, которые служат на передовой.
«Народному ВПК правительство Московской области уделяет огромное внимание. Помимо Подмосковья, в нашей необъятной стране очень много мастеров, волонтёров, которые каждый день что-то делают, отправляют на фронт. Премия обязательно пойдёт на дальнейшее производство бронежилетов и военного снаряжения», – поделился планами Хворов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернаторские премии вручены и многим другим волонтёрам. Так, Александр Мухуров и Александр Шаповалов из Подольска помогали жителям во время сбоя работы котельной в начале года, круглосуточно дежурили в штабе, принимали заявки в колл-центре, разносили помощь. Они также активное участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело», в рамках которого собрано более 7,5 тыс. тонн необходимых товаров для жителей новый регионов и военных.

За всё время вручения премии лауреатами стали около 14 тыс. человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.


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Минобороны Украины попросило отсрочить законопроект о демобилизации
МО Украины попросило Раду отсрочить законопроект о демобилизации до марта
24 декабря 2024, 20:06

Фото: iStock/Olena_Z

Минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Отмечается, что письмо с соответствующим запросом поступило от министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее первый замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что проект закона о демобилизации бойцов ВСУ уже существует «в каком-то виде». Однако, по его словам, его не будут вносить на рассмотрение парламента до достижения достаточного количества резервов для смены мобилизованных.

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#верховная рада
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