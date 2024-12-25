​На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах

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Украине стоит ждать множества сюрпризов в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Украинский политолог Константин Бондаренко предсказал несколько «неожиданных поворотов» на переговорах и отметил их главные этапы в эфире YouTube-канала UkrLife.
Бондаренко заявил, что всего обсуждение по разрешению конфликта между Москвой и Киевом будет разделены на три этапа. Сначала диалог по урегулированию пройдет между США и Россией, затем между США и Украиной, а в завершение — между Киевом и Москвой.
По его словам, Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, угрожая сокращением финансирования и военной помощи. Также не исключено, что Вашингтон потребует от Киева провести президентские и парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что в США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине.
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По его словам, Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, угрожая сокращением финансирования и военной помощи. Также не исключено, что Вашингтон потребует от Киева провести президентские и парламентские выборы.
«Поэтому, я думаю, что в этом отношении нас ждет еще большое количество сюрпризов», — обозначил политолог.Он также отметил, что исход таких переговоров будет зависеть от текущей международной обстановки и готовности сторон к уступкам. Однако точных прогнозов он не дал.
Ранее сообщалось, что в США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине.
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Мария Моисеева