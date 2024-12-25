Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете

Фото: iStock/fadfebrian
Мужчина в женской одежде тайно снимал девушек в туалете торгового центра в Казани. Инцидент произошел 24 декабря в ТЦ «Франт» на улице Юлиуса Фучика.
Злоумышленник, надев длинный пуховик и платок, зашел в женский туалет, спрятался в кабинке и записывал видео посетительниц на телефон.
Его действия заметила девушка, находившаяся в соседней кабинке. На нее был направлен телефон. Она сразу позвала на помощь, собрав других посетительниц и вызвав охрану. Мужчину вывели из помещения, и на него было написано заявление.
Telegram-канал «Казань на максималках» опубликовал кадры, где видно, как мужчина сидит в кабинке туалета. Неизвестно, сколько времени он там находился до того, как был обнаружен. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.
При этом виновник смог покинуть торговый центр и спокойно уйти домой.
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Его действия заметила девушка, находившаяся в соседней кабинке. На нее был направлен телефон. Она сразу позвала на помощь, собрав других посетительниц и вызвав охрану. Мужчину вывели из помещения, и на него было написано заявление.
Telegram-канал «Казань на максималках» опубликовал кадры, где видно, как мужчина сидит в кабинке туалета. Неизвестно, сколько времени он там находился до того, как был обнаружен. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.
При этом виновник смог покинуть торговый центр и спокойно уйти домой.
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Мария Моисеева