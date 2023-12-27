В Европе допустили победу России на Украине

В поселке Ливадия Приморского края в школе № 26 преподаватель физкультуры нарядился в костюм Снегурочки на детском утреннике, что вызвало возмущения у родителей учеников. Самого педагога и администрацию школы заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.