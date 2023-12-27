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К победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Об этом заявил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон, приводит его слова издание El País.
По словам эксперта, политика, которую в настоящее время проводит действующий президент США Джо Байден является провальной.
Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.
Он также допустил, что победу в гонке за кресло главы государства в 2024 году одержит бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.
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Анастасия Крестьянова