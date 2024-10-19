Зеленский высказался о роли Украины в испытаниях западного оружия

Владимир Зеленский заявил, что Украина играет важную роль в качестве полигона для испытания западного оружия, сообщает РИА Новости.
Зеленский заявил, что доволен ролью Украины как полигона для испытания западного оружия, поскольку это дает «дополнительную ценность» Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, западные партнеры довольны опытом, полученным на передовой. В частности, солдаты ВСУ знают, как использовать оружие НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад еще не достиг консенсуса по поводу разрешения Украине использовать оружие дальнего радиуса действия против России. Идею предоставить Киеву такое оружие раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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«Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать», – подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад еще не достиг консенсуса по поводу разрешения Украине использовать оружие дальнего радиуса действия против России. Идею предоставить Киеву такое оружие раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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Александр Климов