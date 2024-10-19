Зеленский высказался о роли Украины в испытаниях западного оружия

Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду до $10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом со ссылкой на официальное сообщение программы сообщает РБК. Деньги готовы выплатить за данные, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение участников проекта.