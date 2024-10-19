Зеленский выступил против переговоров с Россией

Владимир Зеленский в очередной раз высказался против переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта. Его высказывания цитирует РИА Новости.
В то же время Зеленский заявил, что готов включить инициативы Китая, Бразилии и других стран в «мирный план» по урегулированию кризиса.
Ранее Зеленский ранее уже говорил о мерах, которые якобы могут заставить Москву пойти на переговоры. По его словам, Запад должен выделить Киеву комплексный пакет неядерного стратегического сдерживания.
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«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», – подчеркнул он.
Ранее Зеленский ранее уже говорил о мерах, которые якобы могут заставить Москву пойти на переговоры. По его словам, Запад должен выделить Киеву комплексный пакет неядерного стратегического сдерживания.
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Александр Климов