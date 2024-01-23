В Европе признали бессмысленность санкций против России

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Член Европарламента от Австрийской партии свободы Георг Майер заявил о бессмысленности антироссийских санкций Евросоюза.
Он отметил, что последствия от введения санкций против России ощущают исключительно граждане европейских государств.
К тому же, Европа продолжила закупать российские энергоносители, но из-за своих же ограничений она вынуждена покупать их по более завышенным ценам. Столкнувшись к повышением цен, многие предприятия ЕС покинули рынок.
В настоящее время Евросоюз работает над подготовкой 13-го пакета санкций в отношении России. Предварительно отмечается, что он будет принят 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине.
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К тому же, Европа продолжила закупать российские энергоносители, но из-за своих же ограничений она вынуждена покупать их по более завышенным ценам. Столкнувшись к повышением цен, многие предприятия ЕС покинули рынок.
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Анастасия Чинкова