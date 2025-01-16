В Европе раскрыли, с чем на самом деле связан интерес Трампа к Гренландии

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Стремление избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к стране может быть связано с запасами нефти и газа, которыми располагает остров. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, что использование Штатами нефтегазовых месторождений Гренландии, являющейся территорией Дании и имеющей права широкой автономии, может стать крупным бизнесом для американских добывающих компаний.
По предварительным оценкам, запасы нефти и газа на острове составляют порядка 31,4 млн баррелей, а природного газа – 4,2 трлн кубометров. Их потенциальная добыча требует серьёзных инвестиций, однако рентабельности бизнеса остаётся очень высокой.
Также ряд экологов в беседе с изданием напомнили, что с 2021 года в Гренландии действует мораторий на добычу углеводородов, поскольку это может создать высокие риски для хрупкой арктической экологии. Таким образом, начало добычи на острове грозит негативными последствиями для местной флоры и фауны, для исправления которых могут потребоваться десятилетия и даже столетия.
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По предварительным оценкам, запасы нефти и газа на острове составляют порядка 31,4 млн баррелей, а природного газа – 4,2 трлн кубометров. Их потенциальная добыча требует серьёзных инвестиций, однако рентабельности бизнеса остаётся очень высокой.
Также ряд экологов в беседе с изданием напомнили, что с 2021 года в Гренландии действует мораторий на добычу углеводородов, поскольку это может создать высокие риски для хрупкой арктической экологии. Таким образом, начало добычи на острове грозит негативными последствиями для местной флоры и фауны, для исправления которых могут потребоваться десятилетия и даже столетия.
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Анастасия Чинкова