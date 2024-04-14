Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
По его мнению, украинский лидер использует события на Ближнем Востоке, призывая к единому глобальному ответу Ирану и России. Таким образом Зеленский призывает НАТО к противостоянию с БРИКС.
Политик отметил, что такую позицию также разделяют хозяева Зеленского, добавив при этом, что подобный исход событий допускать нельзя.
Напомним, прежде президент Украины обратился к союзникам и мировой общественности с призывами дать единый ответ на действия России и Ирана.
Читайте также:
Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ
Зеленский требует принять Украину в ЕС в июне, шантажируя Путиным
Зеленский раскритиковал США за медленную передачу вооружений
Политик отметил, что такую позицию также разделяют хозяева Зеленского, добавив при этом, что подобный исход событий допускать нельзя.
Напомним, прежде президент Украины обратился к союзникам и мировой общественности с призывами дать единый ответ на действия России и Ирана.
Читайте также:
Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ
Зеленский требует принять Украину в ЕС в июне, шантажируя Путиным
Зеленский раскритиковал США за медленную передачу вооружений
Анастасия Хохлова