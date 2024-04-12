Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«По какой причине человек покинул место, что произошло в результате этого? Каждая ситуация разная, нельзя обобщать всех», — выразил мнение Зеленский.Как считает украинский лидер, у таких поступков могут быть разные причины. Например, солдат выразил желание перевестись из одной бригады в другую ввиду отсутствия взаимопонимания с командиром и покинул место службы. Президент подчеркнул, что такое бывает, в этом нет жесткого криминала.
Но бывают случаи, когда бригада в полном составе ушла с места дислокации, отметил политик. В таком случае на длинной линии фронта другие военные могли оказаться окружены. Зеленский указал, что в этом случае ответственность лежит на том, кто вынудил подразделение отступить при помощи психологического давление или запугивания. Вопрос заключается не собственно в отходе с позиций, а именно в последовавших жертвах, поэтому обобщенно всех амнистировать нельзя, подытожил президент.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак