Медведев не исключил применение спецоружия в ответ на атаку на резиденцию Путина

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара спецоружием. Его слова передает газета «Коммерсант» («Ъ»).





По оценке Медведева, Европа регулярно пытается спровоцировать Россию на принятие жёстких мер. Примечательно, что ранее на похожую стратегию полагались США при администрации бывшего президента Джо Байдена. Однако сейчас Соединенные Штаты пытаются переосмыслить свой старый курс на «поражение» РФ, а вот европейские провокации не прекращаются.





«Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. (...) Такого рода игры чрезвычайно опасны», — отметил зампред Совбеза России.