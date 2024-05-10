В Европе усилят контроль за санкциями против России

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Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Об этом сообщает таможня Финляндии, передает РИА Новости.
«Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России», — сказано в сообщении.Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает президент, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе согласовали передачу российских активов в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак