В Европе увидели угрозу со стороны украинских военных

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Европейская разведка предполагает, что после окончания украинского конфликта ветераны ВСУ хлынут в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.
Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.
Читайте также:
Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину
Российские хакеры опубликовали список пациентов с ВИЧ, которых могут призвать в ВСУ
Жители Мариуполя возвращаются в город из Украины
Элина Позднякова