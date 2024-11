В Европе увидели угрозу со стороны украинских военных

Президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета во время праздничного мероприятия в честь Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом пишет газета The New York Post.

Отмечается, что глава государства в понедельник «игриво стащил» гавайскую булочку в тот момент пока на объекте исполнялась песня Синди Лопер «Girl Just Want to Have Fun».Также журналисты издания подчеркнули, что Байден находился в позитивном настроении, во время мероприятия он много шутил, особенно о своём «увольнении».Напомним, что Байден покидает свой пост 20 января. Президентом США станет одержавший победу на выборах Дональд Трамп.В США призвали к импичменту Байдена после удара «Орешником» Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом домеБелый дом впервые официально признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь РФ