Российские хакеры опубликовали список пациентов с ВИЧ, которых могут призвать в ВСУ

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Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломала базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.
Об этом представитель группы рассказал РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что цель обнародования этого списка — показать мобилизационный потенциал этой группы населения и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе, которую могут представлять военнопленные и беженцы с Украины.
14 ноября официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телеканала заявил о готовности властей страны к мобилизации на военную службу ВИЧ-инфицированных.
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