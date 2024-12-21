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Бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выступил с предложением отправить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Госдепа Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте воевать на Украину в рядах ВСУ. Об этом он написал в социальной сети.
По словам бывшего депутата, им стоит сделать это, поскольку они очень любят войну. Уоллес отметил, что многие граждане Украины, которые не хотели сражаться за прокси-конфликт НАТО, погибли зря.
Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа объявила чиновникам из ЕС, что Вашингтон собирается продолжать помогать Киеву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа объявила чиновникам из ЕС, что Вашингтон собирается продолжать помогать Киеву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова