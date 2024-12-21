​В Раде назвали мировым позором попытку Зеленского подкупить Словакию для членства в НАТО

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Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В своём Telegram-канале он назвал ситуацию с попыткой огромной взятки премьер-министру Словакии Роберту Фицо «позором на весь мир».
Ранее Фицо заявил о том, что Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Словацкий лидер отказался, назвав членство Украины в альянсе нереальным.
Однако Дмитрук выразил сомнение, что речь шла именно о замороженных российских активах. По его мнению, это могли быть другие средства, возможно, наличные, которые Зеленский «привез в чемодане».
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«Очередной позор на весь мир!» — возмутился депутат.
Однако Дмитрук выразил сомнение, что речь шла именно о замороженных российских активах. По его мнению, это могли быть другие средства, возможно, наличные, которые Зеленский «привез в чемодане».
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Мария Моисеева