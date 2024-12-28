В Европе заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ

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В ряде стран Европы заблокировали Telegram-каналы РИА Новости, «Известий», «Российской газеты», «Первого канала», «России 1» и НТВ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что каналы заблокировали в частности в Бельгии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Франции и Чехии. При попытке посмотреть материалы в Telegram-каналах появляется надпись, в которой указано, что данные российские СМИ якобы нарушали местное законодательство, поэтому попали под запрет. При этом не приводится никаких конкретных примеров.
Агентство передаёт, что в его канале «РИА Новости» ежедневно насчитывалось более 250 тысяч просмотров с устройств на европейских языках.
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Анастасия Чинкова