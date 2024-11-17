В Европе задумались о переговорах с Россией

Фото: istockphoto.com/ru/ffikretow
Лидеры европейских стран начали задумываться о мирных переговорах с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом пишет американское The Wall Street Journal (WSJ). К таким размышлениям, как утверждается, их подтолкнули успешное наступление ВС РФ и избрание президентом США Дональда Трампа.
«Россия медленно, но верно продвигается вперед. Поэтому многие европейские чиновники согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — говорится в материале.По информации издания, главы европейских государств переживают о том, каким будет соглашение с Россией и на какие уступки Москве согласится Трамп. Сам же Киев, отмечают журналисты, готов к переговорам куда больше, чем говорит об этом на публику.
Читайте также:
Во Франции указали на странное поведение Зеленского после избрания Трампа
В Германии раскрыли, чего срочно хочет Киев от Трампа
На Украине раскрыли причину тревоги Зеленского
Данил Пономарев