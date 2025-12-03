Филиппо: Макрон специально принял Зеленского на фоне визита Уиткоффа в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою поддержку Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции в Елисейском дворце. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что он демонстрирует союз с главой киевского режима и не стремится к миру. Об этом пишет РИА Новости.
Политик также добавил, что действия команды президента США Дональда Трампа не оставляют шансов для Киева. Он подчеркнул, что скорость организации визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию говорит о серьезности ситуации.
Таким образом, Макрон продолжает активную внешнюю политику, которая вызывает вопросы о намерениях Запада в отношении конфликта.
«Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ней он остается у власти», — подытожил Филиппо.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.