03 декабря 2025, 07:06

Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою поддержку Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции в Елисейском дворце. Лидер французской правой партии «‎Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что он демонстрирует союз с главой киевского режима и не стремится к миру. Об этом пишет РИА Новости.





Политик также добавил, что действия команды президента США Дональда Трампа не оставляют шансов для Киева. Он подчеркнул, что скорость организации визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию говорит о серьезности ситуации.



Таким образом, Макрон продолжает активную внешнюю политику, которая вызывает вопросы о намерениях Запада в отношении конфликта.





«Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ней он остается у власти», — подытожил Филиппо.